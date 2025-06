Inter Report svela le ombra su Suning | Nel 2021 ad un passo dal fallimento Zhang era pieno di debiti

L'inchiesta di Report sul gruppo Suning e la famiglia Zhang svela inquietanti retroscena sul destino dell'Inter. Nel 2021, la squadra era a un passo dal fallimento, con debiti stratosferici che minacciavano la sua esistenza. Un momento cruciale per il calcio italiano, in un periodo in cui le società sportive lottano per stabilità finanziaria. La rivelazione di Tom Pitts apre la porta a interrogativi più ampi sull'equilibrio tra sport e economia. Una storia da non perdere!

Inter, tutto quello che è emerso dall’inchiesta portata avanti da Report sulla famiglia Zhang ed il gruppo Suning. I dettagli. La trasmissione Report ha condotto un’indagine sui conti dell’ Inter nel 2021, quando la società era ancora di proprietà di Suning. Il tutto è stato fatto intervistando Tom Pitts, numero due di LionRock che è stato socio dei nerazzurri. LIONROCK  INTER  – «C’è un accordo che garantisce a LionRock un ritorno sull’investimento del 12% annuo e la possibilità di prendersi il 100% del club in caso di mancato rispetto dell’accordo. La percentuale prevista non ci è stata pagata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, Report svela le ombra su Suning: «Nel 2021 ad un passo dal fallimento, Zhang era pieno di debiti»

