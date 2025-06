Inter quanto guadagnerà Inzaghi all’Al-Hilal?

L'addio di Inzaghi all'Inter non è solo un cambio di panchina, ma un segnale chiaro di come il calcio stia evolvendo verso mercati emergenti. Il tecnico, il più vincente post Triplete, si dirige verso l'Al-Hilal, attratto da un compenso record e dalla sfida di crescere in un contesto nuovo. Questo trend, che coinvolge sempre più nomi illustri, evidenzia quanto sia cambiato il panorama calcistico globale. Sarà un caso o una nuova frontiera?

L' addio di Inzaghi all'Inter segna uno spartiacque nella storia recente del club: se ne va l'allenatore più vincente post Triplete, per andare all' Al-Hilal, in Arabia. Una destinazione, sportivamente e prestigiosamente parlando, non entusiasmante. Ma a convincere Inzaghi, come per tanti altri calciatori e tecnici europei e non, è stato senza

