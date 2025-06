Inter primo contatto diretto con Fabregas per la panchina | i dettagli

L'Inter non perde tempo e punta su Cesc Fabregas per la panchina! Dopo la separazione da Inzaghi, la dirigenza nerazzurra ha avviato i primi contatti con il campione spagnolo. Questo è un chiaro segnale di come le squadre stiano cercando volti freschi e strategie innovative in un calcio sempre più competitivo. Fabregas, con la sua esperienza e visione di gioco, potrebbe riportare l’Inter ai vertici. Curiosi di sapere come si evolverà questa trattativa?

Inter, la dirigenza nerazzurra non vuole perdere tempo: avviati i primi contatti con Cesc Fabregas per la panchina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ Inter, dopo la recente separazione dal suo allenatore Simone Inzaghi, sta orientando le sue attenzioni verso il futuro e ha avviato contatti con Cesc Fabregas, considerando il tecnico del Como come un potenziale sostituto. L’obiettivo dei dirigenti nerazzurri è di esplorare la possibilità di portarlo a Milano e valutare se ci siano le condizioni adatte per facilitare il suo trasferimento. È importante ricordare che l’allenatore spagnolo aveva in precedenza dato la sua parola al Como, rifiutando nel contempo offerte provenienti sia dalla Roma che dal Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, primo contatto diretto con Fabregas per la panchina: i dettagli

Cesena Inter Primavera LIVE 0-0: primo squillo dei nerazzurri con Re Cecconi - Cesena e Inter Primavera si affrontano in un match decisivo per chiudere la regular season del campionato Primavera 1 2024/25.

