Inter primi contatto con Fabregas L’allenatore spagnolo è molto tentato Di Marzio

L’Inter è in fermento! Con l'addio a Simone Inzaghi, la dirigenza si muove rapidamente per trovare un sostituto. Tra i profili in ballo, spicca Cesc Fabregas, un nome che promette di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Mentre il calcio italiano si prepara a una nuova era, l’Inter punta a mantenere alta la competitività in un contesto europeo sempre più agguerrito. Riuscirà Marotta a trovare l'uomo giusto in tempo?

Dopo essere rimasto orfano di Simone Inzaghi, l’Inter ha davvero poco tempo per trovare il nuovo allenatore prima della partenza per il Mondiale per CLub. Ma Marotta non si è certo fatto trovare impreparato, aveva già pronti i nomi da sondare per il dopo Inzaghi e oggi, subito dopo l’addio ha già mosso i primi passi. L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca di Marzio scrive che c’+ stato il primo approccio con Fabregas che sarebbe il primo nome in lista per la panchina nerazzurra, considerando che De Zerbi, altro nome papabile, ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro. Inter subito forte per Fabregas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter, primi contatto con Fabregas. L’allenatore spagnolo è molto tentato ((Di Marzio)

Leggi anche Inter-Lazio, Inzaghi scioglie i primi dubbi! La situazione - Interlazio si avvicina, e Simone Inzaghi scioglie i primi dubbi sulla formazione. Domenica sera, a San Siro, l’Inter affronterà la Lazio nel penultimo match di Serie A, un banco di prova cruciale per i campioni d’Italia, che inseguono il Napoli in classifica con rinnovata determinazione.

