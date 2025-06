Inter primi contatti con Fabregas L’allenatore spagnolo è molto tentato Di Marzio

L'Inter è già in movimento per trovare il nuovo allenatore dopo l'addio di Simone Inzaghi, e Cesc Fabregas sembra essere in cima alla lista. In un contesto dove le squadre faticano a mantenere stabilità, la scelta di un tecnico dal grande carisma come Fabregas potrebbe rappresentare un cambio di passo decisivo per il futuro nerazzurro. Gli appassionati aspettano con ansia: riuscirà Marotta a sorprendere tutti?

Dopo essere rimasto orfano di Simone Inzaghi, l’Inter ha davvero poco tempo per trovare il nuovo allenatore prima della partenza per il Mondiale per Club. Ma Marotta non si è certo fatto trovare impreparato, aveva già pronti i nomi da sondare per il dopo Inzaghi e oggi, subito dopo l’addio ha già mosso i primi passi. L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca di Marzio scrive che c’è stato il primo approccio con Fabregas che sarebbe il primo nome in lista per la panchina nerazzurra, considerando che De Zerbi, altro nome papabile, ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro. Inter subito forte per Fabregas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter, primi contatti con Fabregas. L’allenatore spagnolo è molto tentato (Di Marzio)

