Inter-News it LIVE alle 18! Bilancio stagionale e il futuro di Inzaghi | tutti i temi

Oggi, martedì 3 giugno, alle 18, non perdere la diretta esclusiva di Inter-News TV! Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi nerazzurri: si parlerà del bilancio stagionale e del futuro di Inzaghi. In un momento in cui il calcio sta cambiando, è fondamentale capire come l’Inter si prepara ad affrontare le sfide future. Resta aggiornato e partecipa alla conversazione su Facebook, YouTube e Twitch! Non mancare!

Leggi anche Serie A, le news sull’ultima giornata: Consiglio di Lega sospeso, è scontro sulle date di Napoli-Cagliari e Como-Inter - Nell'ultima giornata di Serie A, scontro sulle date di Napoli-Cagliari e Como-Inter, con il consiglio di lega sospeso.

Inzaghi-Inter, incontro a breve? C' forte indizio! La situazione - Sky prossimi minuti potrebbe scattare definitivamente l'incontro tra Simone Inzaghi e l'Inter.... #Inter #Internacional #CollabFCBot Leggi la discussione

Psg-Inter 5-0: la peggior umiliazione della storia. FINE (LIVE)

Riporta inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...

Inter e Inzaghi diretta, oggi l'incontro decisivo: aggiornamenti e ultime news live

Secondo msn.com: Giornata decisiva per il futuro di Simone Inzaghi. Reduce dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Psg, l'allenatore, dal 2021 alla guida dell'Inter, oggi incontra Marotta e Oaktree per ...

Inter-Simone Inzaghi, si decide il futuro in panchina: gli aggiornamenti LIVE

msn.com scrive: Chi sarà l'allenatore dell'Inter al Mondiale per Club e nella prossima stagione? Il tempo dell'attesa e dell'incertezza è finito, Simone Inzaghi e il dg nerazzurro Beppe Marotta si incontrano in un ve ...