Inter Inzaghi va via o resta? Dai tanti meriti al 5-0 | quale sarebbe la scelta giusta

In un momento cruciale per il calcio italiano, Simone Inzaghi si trova a un bivio: restare all'Inter dopo una stagione esaltante o accettare l'offerta milionaria dell'Al Hilal. Il confronto con Marco Guidi e Filippo Conticello in "La Tripletta" svela le dinamiche di questa scelta, che potrebbe segnare un nuovo trend nel mercato degli allenatori. Cosa è meglio per la sua carriera? Scopri il dibattito completo per non perderti i dettagli!

Un estratto dell'ultima puntata de "La Tripletta" ( guarda il video completo su YouTube ): il parere di Marco Guidi e Filippo Conticello sul futuro di Simone Inzaghi, diviso tra la permanenza all'Inter e l'offerta dei sauditi dell'Al Hilal. Oggi, al termine dell'incontro con la società , avremo una risposta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Inzaghi va via o resta? Dai tanti meriti al 5-0: quale sarebbe la scelta giusta

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

