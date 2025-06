Inter-Inzaghi il giorno del giudizio | summit decisivo il tecnico resterà solo ad una condizione

Oggi è il giorno del giudizio per Simone Inzaghi e l’Inter: un summit cruciale che potrebbe cambiare il corso della stagione. Dopo la deludente prestazione in Champions, la palla passa al club. Investire per rilanciare o lasciar andare? Il futuro del tecnico è appeso a un filo e mette in luce una tendenza sempre più diffusa nel calcio moderno: il coraggio di scommettere per vincere. Non resta che attendere...

Giornata chiave per capire il futuro di Simone Inzaghi e dell'Inter: club e tecnico hanno in programma un vertice dove si decideranno i rispettivi destini. Dopo Monaco non basta più il rinnovo e il ritocco d'ingaggio già pronti da tempo, servono i fatti. Solo se il club accetterà di investire e rilanciare, Inzaghi resterà. Altrimenti sarà addio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

fanpage.it scrive: Giornata chiave per capire il futuro di Simone Inzaghi e dell'Inter: club e tecnico hanno in programma un vertice dove si decideranno i rispettivi destini ...

Inzaghi-Inter, è il giorno decisivo: quel tarlo nella testa dell'allenatore e il rinnovo senza rilancio di Marotta

Come scrive corriere.it: Se nel vertice di oggi Simone deciderà di non essere più l’allenatore dei nerazzurri e di accettare l’offerta choc degli arabi dell’Al Hilal, non ci saranno troppi discorsi da fare. Fabregas il nome i ...

Simone Inzaghi e Inter: domani il giorno della verità. Oggi arriva Luis Henrique

Secondo msn.com: È a Milano l’esterno brasiliano strappato all’Olyimpique Marsiglia che farà parte della spedizione in Usa per il Mondiale per Club. Martedì l’incontro tra il tecnico e la dirigenza per decidere tra ri ...