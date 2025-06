Inter Inzaghi day | UFFICIALE è finita Sì all’Al-Hilal

Oggi è un giorno cruciale per l'Inter: il tanto atteso "Inzaghi Day" potrebbe segnare una svolta storica. Nel summit decisivo, il futuro dell'allenatore piacentino sarà messo sul piatto, influenzando non solo la sua carriera, ma anche il destino della squadra nerazzurra. In un calcio sempre più instabile, queste ore possono cambiare le sorti di una grande società. Curiosi di sapere come si evolverà questa storia?

Oggi il summit da dentro o fuori tra l’allenatore piacentino ei dirigenti interisti Ore decisive per il futuro di Inzaghi e, quindi, per quello della panchina dell’Inter. Nel primo pomeriggio, probabilmente in sede, ci sarà il tanto atteso vertice tra il tecnico piacentino e la dirigenza. Inter, Inzaghi day: incontro decisivo tra tecnico e dirigenza (AnsaFoto) – Calciomercato.it Marotta tenterà di convincere Inzaghi ad andare avanti insieme, ma i margini sono ristrettissimi anche perché la tentazione Arabia è fortissima. Come raccontato da Calciomercato.it c’è un accordo di massima tra Inzaghi e l’Al-Hilal, con l’allenatore piacentino che ancora deve però prendere una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Inzaghi day: UFFICIALE, è finita. Sì all’Al-Hilal

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Segui queste discussioni sui social

Simone #Inzaghi saluta l'#Inter e vola in #Arabia. Leggi la discussione

Finisce la storia tra #Inter e #Inzaghi:l'allenatore vola in Arabia al #AlHilal. Leggi la discussione

Wenige Tage vor dem Finale der UEFA Champions League gibt es Aufregung um ein saudi-arabisches Topangebot für Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi. Medienberichten zufolge bietet der Verein al-Hilal dem Coach einen Zweijahresvertrag für e… Leggi la discussione

Mit ihren Trainern auf den Tribünen gehen SSC Napoli und Inter Mailand in die Titelentscheidung der Serie A. Neapels Antonio Conte fasste wie Inters Simone Inzaghi in der vorletzten Runde eine Rote Karte aus, sie sitzen am Freitag (20.45 U… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

UFFICIALE, Inzaghi dice addio all’Inter: caccia al nuovo allenatore

Come scrive calciomercato.it: È venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all’Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Son ...

Simone Inzaghi via dall'Inter: ora è ufficiale

Si legge su iltempo.it: Inzaghi via dall'Inter. "Le strade del club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo ...

Inter, il messaggio di Simone Inzaghi ai tifosi: "Non vi dimenticherò mai"

Da msn.com: Finisce dopo quattro stagioni l'avventura del tecnico in nerazzurro: "L'Inter e stata il mio primo e ultimo pensiero di ogni giornata" ...