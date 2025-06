Inter Inzaghi addio | la nota del Club

È ufficiale: l'Inter e Simone Inzaghi si separano dopo una stagione intensa. Un addio che segna non solo la fine di un'era, ma anche l'inizio di nuove opportunità per entrambe le parti. Con il ritorno alle origini del club, ora si apre il dibattito su chi sarà il prossimo condottiero della squadra nerazzurra. I cambiamenti in panchina stanno diventando un trend ricorrente nel calcio italiano: chi avrà il coraggio di investire su un nuovo progetto?

L'ufficialità è di pochi minuti fa: Simone Inzaghi e l'Inter sono arrivati al capolinea. Le strade del club nerazzurro e del tecnico piacentino si sono ufficialmente separate, e a confermarlo sono le parti stesse con un comunicato e parole di ringraziamento. Come riporta l'Inter sul proprio sito ufficiale, " Le strade

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

