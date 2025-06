Inter infortunio Calhanoglu | non convocato dalla Turchia

Hakan Calhanoglu, centrocampista chiave dell'Inter, è costretto a saltare le convocazioni della Turchia a causa di un infortunio più serio del previsto. Questo imprevisto non solo complica i piani della Nazionale, ma solleva interrogativi sul futuro della squadra nerazzurra. In un periodo in cui il calcio italiano sta cercando di ritrovare slancio a livello internazionale, l'assenza di un giocatore così talentuoso potrebbe rivelarsi cruciale. Riuscirà l'Inter a coprire il

L’infortunio rimediato da Hakan Calhanoglu durante la rovinosa finale di Champions League contro il PSG, sembra essere più serio del previsto. Il centrocampista infatti è ancora fermo ai box e salterà i due impegni con la propria nazionale in programma in questi giorni negli Stati uniti. Rimanendo in tema USA, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, infortunio Calhanoglu: non convocato dalla Turchia

