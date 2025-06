Inter incontro in corso tra Inzaghi e la dirigenza | cosa trapela | Primapagina

In casa Inter si respira un’aria di grande fermento: è in corso un incontro cruciale tra Simone Inzaghi e la dirigenza. Le voci su strategie future e potenziali rinforzi si intensificano, mentre il mercato estivo si avvicina. Un punto interessante? La chiave potrebbe essere rappresentata dalla riconferma del mister, che potrebbe decidere il futuro della squadra. In un periodo di cambiamenti nel calcio, ogni scelta conta!

Martedì 3 giugno, il giorno X per il futuro dell'Inter: è in corso l'incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Ore calde per una squadra reduce da una cocente delusione – la finale di Champions League persa contro il Psg – e che ora deve programmare la prossima stagione con, o senza, l'allenatore che è in carica da 4 anni.

