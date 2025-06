Inter Fabregas nuovo allenatore | doppio colpo dallo United per il sì

L'Inter è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l'arrivo di Cesc Fabregas come allenatore. La voglia di ripartire è forte e il doppio colpo dal Manchester United potrebbe rappresentare la chiave per convincere l'ex centrocampista. In un calcio che cambia rapidamente, i nerazzurri puntano a rilanciarsi nel panorama europeo. Sarà questa la mossa giusta per tornare a splendere? Rimanete sintonizzati!

L’Inter, prendendo atto della volontà di Inzaghi di andar via, è pronta a puntare con decisione su Cesc Fabregas e per convincerlo può arrivare un doppio colpo direttamente dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie. Per i nerazzurri la data di oggi potrebbe essere quella di un nuovo inizio. Simone Inzaghi, infatti, è pronto ad approdare in Arabia Saudita ed i nerazzurri si stanno guardando attorno per individuare il suo erede. Dopo quattro anni, infatti, si è conclusa di fatto la sua esperienza all’Inter, che ha portato in dote uno Scudetto, due finali di Champions League (perse contro Manchester City prima e Paris Saint Germain poi), tre Coppe Italia e due Supercoppe. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Fabregas nuovo allenatore: doppio colpo dallo United per il sì

CM.com – Fabregas: "Conte è un martello. Ti fa vincere, ma dell'Inter mi piace tutto. Futuro? Questione di opportunità"

