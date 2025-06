Inter e Inzaghi è addio | andrà all'Al-Hilal tre anni di contratto per lui

L'addio di Inzaghi all'Inter segna un cambiamento epocale nel calcio italiano. Dopo l'incontro decisivo con la dirigenza, l'allenatore approda all'Al Hilal con un contratto triennale. Un'evoluzione che riflette il trend crescente della Super League saudita, in cerca di talenti per elevare il proprio profilo internazionale. Riuscirà Inzaghi a portare la sua visione vincente in un contesto così diverso? La sfida è appena cominciata!

Martedì 3 giugno, il giorno X per il futuro dell`Inter: è andato in scena l`incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Ebbene l`allenatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

