Inter Dimarco | Tifosi scusate Mi prendo le mie responsabilità

Federico Dimarco ha rotto il silenzio e si è fatto portavoce di un sentimento condiviso: la delusione dei tifosi dopo la finale di Champions League. Con un post sincero su Instagram, ha preso le sue responsabilità, dimostrando che la passione per la maglia va oltre il risultato. In un'era in cui l'autenticità conta più di ogni altra cosa, le sue parole risuonano forti. È tempo di rialzarsi e ricostruire!

Federico Dimarco non riesce più a tenerselo dentro. L’esterno dell’Inter, a giorni dalla sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram. Nel messaggio di scuse, si è scusato per la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League, sfogandosi e chiedendo il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Dimarco: “Tifosi, scusate. Mi prendo le mie responsabilità”

Leggi anche Inter Lazio, i precedenti portano bene a Dimarco e Bastoni: entrambi decisivi nel 6-0 dell’andata all’Olimpico - Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, pilastri dell'Inter sulla fascia sinistra, arrivano nella sfida contro la Lazio con ricordi felici.

Approfondimenti da altre fonti

Inter, Dimarco: “Sento questa sofferenza, volevo rendervi felici e non ce l’ho fatta”

Da gianlucadimarzio.com: La lettera di Federico Dimarco sul suo profilo Instagram dopo la sconfitta dell'Inter con il PSG in finale di Champions League ...

INTER - Dimarco ai tifosi: "E' andato tutto storto, sento dentro di me questa sofferenza"

msn.com scrive: "Tifosi nerazzurri, sento il bisogno di parlare con voi. Sono giorni che non riesco a pensare ad altro, cercando spiegazioni per quanto è accaduto. È andato tutto storto. È troppo facile parlare solo ...

Inter, Dimarco chiede scusa ai tifosi: «Questa cicatrice non andrà mai via»

Si legge su msn.com: Il laterale nerazzurro sulla disfatta in Champions: «Voglio prendermi le mie responsabilità. Mi dispiace per la sconfitta e per come è arrivata, perché eravamo a un passo dal sogno e non siamo riuscit ...