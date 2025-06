Inter Dimarco saluta Inzaghi | "Un fratello maggiore quella stella ci legherà per sempre"

L’Inter e Simone Inzaghi si separano, ma il legame rimane forte. “Un fratello maggiore”, lo definisce Dimarco, sottolineando come il mister abbia lasciato un’impronta indelebile. In un calcio in continua evoluzione, questo addio segna l’inizio di una nuova era per i nerazzurri, ma anche un’opportunità per riflettere sul valore delle relazioni nel mondo dello sport. Chi sarà il prossimo a raccogliere l'eredità di Inzaghi?

L`Inter e Simone Inzaghi si sono detti addio, è arrivata l`ufficialità della separazione tra la società nerazzurra e il tecnico piacentino.

"Ciao Simone. Ne abbiamo fatte di cose insieme eh?!". Inizia così la breve ma sentimentale quanto sincera lettera di Federico Dimarco indirizzata a Simone Inzaghi che questo pomeriggio ha salutato la squadra.

