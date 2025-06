Inter De Zerbi al posto di Inzaghi | l’annuncio ha chiuso il cerchio

Il futuro dell'Inter si tinge di novità: Roberto De Zerbi potrebbe sostituire Simone Inzaghi, chiudendo così un cerchio di incertezze. Oggi, l'incontro decisivo con i dirigenti nerazzurri segnerà un passo fondamentale per la squadra, ancora scossa dalla finale di Champions League. Mentre il calcio italiano vive una fase di grande trasformazione, questo cambiamento potrebbe rappresentare una rivoluzione tattica e mentale. Chi sarà il nuovo timoniere della Beneamata?

Oggi l’allenatore piacentino incontrerà i nerazzurri per comunicare la propria decisione finale Ancora scottato dalla batosta subita in finale di Champions League contro il PSG, l’ Inter è alle prese ormai da settimane con un altro tema scottante: il futuro di Simone Inzaghi. Già nell’immediato post partita, l’ex Lazio aveva rilasciato dichiarazioni dal sapore di addio, figlie di un accordo sullo stipendio già raggiunto con l’Al-Hilal. (ANSA FOTO) – calciomercato.it Piero Ausilio e Beppe Marotta proveranno a giocare le carte di un mercato ambizioso (Luis Henrique ha svolto le visite mediche oggi) e di un adeguamento importante per provare a convincere l’allenatore piacentino, ma dall’Arabia filtra un grande ottimismo circa la fumata bianca definitiva con l’ex squadra di Jorge Jesus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it