Inter chi sarà il prossimo allenatore | da Fabregas a De Zerbi i candidati

L'addio di Simone Inzaghi segna un nuovo capitolo per l'Inter, in un momento in cui la ricerca di una guida tecnica si intreccia con l'ambizione di tornare ai vertici del calcio europeo. Da Fabregas a De Zerbi, i nomi in corsa suscitano curiosità e aspettative. Quale sarà il profilo giusto per rilanciare le ambizioni nerazzurre? Seguiremo con interesse questa intrigante sfida di mercato!

Simone Inzaghi lascia l`Inter dopo quattro anni di matrimonio. Ora comincia la fase della successione, per scegliere il nuovo allenatore dell`Inter.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Scudetto, Ze Maria: «Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine..» - Zé Maria, ex giocatore dell'Inter, ha condiviso le sue impressioni sul vibrante duello per lo scudetto tra Napoli e Inter.

