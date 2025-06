Inter Champions League dal sogno al precipizio | cosa succede dopo un ko in finale Gli esempi di Manchester United Bayern Atletico Madrid e Juventus

La finale di Champions League può trasformarsi in un incubo. Dopo la pesante sconfitta dell'Inter contro il Paris Saint-Germain, ci si interroga: come si rialzano i campioni? Club storici come Manchester United, Bayern Monaco e Juventus hanno vissuto simili traumi. Le ferite possono sembrare insormontabili, ma spesso sono il trampolino di lancio per un ritorno trionfale. Scopriamo insieme come affrontare un ko che fa male, ma può insegnare a rinascere più forti.

Tutti i precedenti più illustri di grandi club dopo le sconfitte in finale di Champions League, come accaduto sabato all’Inter La sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League del 31 maggio 2025 all’Allianz Arena rappresenta per l’Inter non solo una cocente delusione, ma un vero e proprio trauma. Un passivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Champions League, dal sogno al precipizio: cosa succede dopo un ko in finale. Gli esempi di Manchester United, Bayern, Atletico Madrid e Juventus

Leggi anche Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Segui queste discussioni sui social

Inter Mailand trauert noch wegen der Final-Niederlage in der Champions League, nun muss der Klub auch noch einen neuen Trainer suchen. Und Simone Inzaghi könnte schon bald einen anderen Verein trainieren. Leggi la discussione

Simone Inzaghi führte Inter Mailand zu einer Meisterschaft und zwei Pokalsiegen. Zuletzt aber erlebte er im Finale der Champions League gegen Paris ein Debakel. Nun zieht es den Italiener wohl nach Saudi-Arabien. Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Inter, verso la notte del sogno Champions. Inzaghi: «Manca un passo, vincere per noi e tutto il popolo nerazzurro; Paris Saint-Germain-Inter, un sogno da Monaco: tutto pronto per la finale di Champions League; PSG-Inter, la finale di Champions League vale più della gloria: quanto guadagna la vincitrice. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, dal sogno Champions a una sconfitta da record: le lacrime di Francesco Acerbi

Lo riporta sportal.it: Nella lunga storia della Coppa Campioni/Champions League, mai una finale era terminata con cinque gol di scarto.

Inter, il sogno sfumato della Champions e le reazioni dei vip “bauscia” da Ligabue a Gad Lerner: “Sconfitti ma sempre nerazzurri”

Da ilgiorno.it: Sui social commenti e analisi fra delusione e affetto per la maglia di Enrico Bertolino, Mentana e Giacomo Poretti del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”. “Il Paris Saint Germain ha vinto meritatamente m ...

Inter, Darmian: "La Champions un sogno che avevo fin da bambino. Abbiamo meritato la finale"

Segnala calciomercato.com: Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di TNT Sports in occasione della finale di Champions League contro il PSG. L`esterno dell`Inter non sarà titolare, ma è pronto,.