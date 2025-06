Inter al Mondiale per Club con i nuovi acquisti | la probabile formazione

L’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia al Mondiale per Club, in programma dal 18 giugno negli USA. Con i nuovi acquisti Luis Henrique e Sucic, la squadra di Inzaghi punta a brillare sul palcoscenico internazionale. L’arrivo di questi talenti non solo arricchisce la rosa, ma segna anche un trend di investimenti strategici per competere ai massimi livelli. Riusciranno i nerazzurri a conquistare il titolo?

Il 18 giugno inizierà il Mondiale per Club dell'Inter. Negli Usa, con i nerazzurri ci saranno i due nuovi acquisti: Luis Henrique e Sucic. Il primo sarà l'alternativa a Dumfries, il secondo a Mkhitaryan e Barella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, al Mondiale per Club con i nuovi acquisti: la probabile formazione

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

