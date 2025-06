Insulti alla figlia di Meloni il prof tenta il suicidio | Non dovevo essere crocifisso così

Un episodio tragico che riflette la crescente tensione nel dibattito politico italiano. Il professore, al centro delle polemiche per le sue parole inaccettabili, ha toccato un tema scottante: l'odio online verso le figure pubbliche. Questo caso solleva interrogativi sul limite tra libertà di espressione e responsabilità. Un richiamo urgente a riflettere sulla civiltà del confronto, perché le parole possono ferire più di un colpo.

Il professore finito al centro delle cronache per aver scritto un post in cui augurava la stessa fine di Martina Carbonaro alla figlia di Meloni, ha tentato di uccidersi con un mix di psicofarmaci. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola dopo aver ingerito varie pillole, ma non è in pericolo di vita. Il docente aveva avvertito la dirigente scolastica dell'istituto a Cicciano dove insegna, che ha chiamato i carabinieri, subito corsi nell'appartamento a Marigliano dove l'uomo vive. Addeo aveva chiesto con una lettera pubblicata dal "Roma" scusa al presidente del Consiglio chiedendo di incontrarla per rinnovare le scuse guardandola negli occhi.