Insigniti i cittadini meritevoli il sindaco Basso | Sono fonte di speranza per tutti noi

In un momento in cui la solidarietà e l’impegno civico sono più che mai necessari, il sindaco Alessandro Basso ha celebrato il 79esimo anniversario della Repubblica Italiana omaggiando cittadini meritevoli. Queste onorificenze non solo riconoscono il valore individuale, ma rappresentano una fonte di ispirazione per l’intera comunità. La storia di Pordenone si intreccia con quella d’Italia: un invito a costruire insieme un futuro migliore. La speranza è tangibile!

Il sindaco Alessandro Basso è intervenuto alla celebrazione per il 79esimmo anniversario di fondazione della Repubblica Italiana. Una giornata che ha visto anche la consegna delle onorificenze del presidente della Repubblica ai cittadini meritevoli. "A Pordenone - ricorda Basso - quel 2 e 3.

