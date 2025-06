Inquinamento all’ex isola ecologica Nominato un perito per la bonifica

La bonifica dell'ex isola ecologica di via Trieste segna un passo cruciale nella lotta contro l'inquinamento. Con la nomina di un perito, si apre una nuova fase di attenzione verso i rischi legati a rame e piombo nel sottosuolo. Questo intervento non solo tutela l'ambiente, ma risponde a un trend crescente: la responsabilità ecologica delle istituzioni. È tempo di agire! La salute del nostro territorio è nelle nostre mani.

Inquinamento da rame e piombo nel sottosuolo dell’ex isola ecologica di via Trieste, nuovo incarico a un professionista, in vista la bonifica, "ma le indicazioni le daranno gli esperti". Sulla situazione dell’area, che per anni ha ospitato la piattaforma ecologica oggi trasferita in via Ticino, anche un dibattito consiliare fra l’assessore all’Ecologia Alberto Villa, che da mesi segue la vicenda, e il consigliere di minoranza Walter Baldi, autore qualche settimana fa di una interpellanza: "Il problema su quell’area sussiste - dice -. E mi pare che si tenti di minimizzarlo". Risale allo scorso febbraio l’esito infausto, per quanto non inatteso, della campagna di carotaggio, che, dovuta per legge, era stata compiuta in estate sull’area, alla presenza di tutti gli organi competenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inquinamento all’ex isola ecologica. Nominato un perito per la bonifica

Secondo ilgiorno.it: A Gorgonzola i carotaggi hanno rilevato rame e piombo dove sorgeva la piattaforma per i rifiuti. Il nuovo professionista incaricato si occuperà della valutazione del rischio e la metterà a disposizion ...

