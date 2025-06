‘INPS per i giovani’ | un ponte tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro regolare

"Svelato oggi 'INPS per i giovani', un’iniziativa che mira a costruire un ponte tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro regolare. Con un focus su ragazzi tra i 18 e 34 anni, l’obiettivo è chiaro: far conoscere i servizi INPS e facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro. Un passo fondamentale in un contesto in cui la disoccupazione giovanile continua a preoccupare. Scopri come questa iniziativa potrebbe cambiare il futuro lavorativo dei nostri ragazzi!"

Favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e accrescere la consapevolezza sui servizi dell’INPS: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “INPS per i giovani”, presentata oggi in conferenza stampa. Il progetto si rivolge ai ragazzi tra i 18 e i 34 anni, con un’attenzione particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, proponendosi come uno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

