Inps Meloni | Priorità comunicare con giovani generazioni

Nel cuore di una società in continua evoluzione, il Governo Meloni punta i riflettori sui giovani con il progetto "Inps per i Giovani". Non solo un'iniziativa, ma un'opportunità di dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, per costruire un futuro più inclusivo. È fondamentale che la Pubblica Amministrazione si faccia portavoce delle esigenze giovanili; un passo verso un'Italia che ascolta e innova. Scopri come questo progetto può cambiare le carte in tavola!

(Adnkronos) – "Presidente Fava, carissimi, con molto piacere, desidero inviare il mio saluto e quello del Governo all'evento pubblico di presentazione del progetto 'Inps per i Giovani. É un dovere e una priorità della Pubblica Amministrazione, attraverso tutte le sue articolazioni, trovare le modalità più adatte e gli strumenti più efficaci per comunicare con le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche Pensioni, Meloni all’Inps: “Sfida per comunicare con le nuove generazioni” - Nell'era della disarticolazione tra giovani e welfare, Giorgia Meloni lancia una sfida cruciale: comunicare il sistema delle pensioni in modo efficace.

