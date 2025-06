Inps lancia spazio digitale per i giovani | servizi e prestazioni in un' unica App

L'INPS rivoluziona il modo in cui i giovani interagiscono con i servizi pubblici, lanciando un'app dedicata che raccoglie tutto ciò di cui hanno bisogno. Dallo studio al lavoro, le prestazioni saranno a portata di clic, facilitando l'accesso a opportunità cruciali per la loro crescita. In un'epoca in cui la digitalizzazione è fondamentale, questo passo rappresenta un ponte tra le istituzioni e le nuove generazioni. Scopri come questa innovazione può cambiare il tuo futuro!

L'Inps lancia un progetto dedicato ai giovani tra i 16 e i 34 anni raccogliendo per la prima volta in un unico spazio digitale e sull'App tutti i servizi e le prestazioni dell'Istituto a loro dedicate. Lo ha presentato oggi a palazzo Wedekind il presidente, Gabriele Fava sottolineando la necessità di "rafforzare il legame tra l'Istituto e le nuove generazioni promuovendo un approccio innovativo alla comunicazione previdenziale e orientando i cittadini più giovani verso un'interazione consapevole e proattiva con i servizi pubblici". Nella logica del welfare generativo si punta ad aumentare la consapevolezza sul sistema previdenziale e a favorire l'adesione ai servizi proattivi dell'Inps. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inps lancia spazio digitale per i giovani: servizi e prestazioni in un'unica App

