Inps Fava | Cambio di rotta giovani fondamentali per sistema sostenibile

L’Inps si trasforma e abbraccia il futuro: non è più solo l'ente delle pensioni, ma un faro per i giovani. Questo cambio di rotta segna un momento cruciale per il nostro sistema sociale, dove le nuove generazioni diventano protagoniste nel costruire un futuro sostenibile. Investire nei giovani non è solo una scelta, è la chiave per il progresso. Scopri come questa visione innovativa sta cambiando le regole del gioco!

(Adnkronos) –?"Oggi vi presento non solo un'app ma un cambio di rotta, una nuova visione dell'Inps, che non è più solo pensioni, ma che diventa un punto di riferimento per i giovani. I nostri giovani sono fondamentali se vogliamo arrivare ad un sistema sostenibile. Non abbiamo altra strada da percorrere che quella dell'aumento della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Inps, Fava: "Ripensare rapporto giovani-welfare" - L'INPS Fava invita a ripensare il rapporto tra giovani e welfare, consideringolo come un vero banco di prova del patto sociale.

