Inps De Felice | Con giovani per ricostruire fiducia con linguaggi e strumenti nuovi

L'INPS si lancia in una nuova missione: ricostruire la fiducia con i giovani. In un'epoca di incertezze, l'ente si propone di affiancare le nuove generazioni utilizzando linguaggi e strumenti a loro familiari. Un approccio diretto e innovativo che segna un cambio di passo importante. Sarà interessante vedere come questa strategia potrà influenzare il rapporto tra istituzioni e giovani, creando connessioni più autentiche e coinvolgenti.

(Adnkronos) – "L’Inps ha piena consapevolezza del momento di scoramento e sfiducia che sta attraversando una larga parte delle nuove generazioni. Per questo riteniamo essenziale essere al loro fianco, supportarli e accompagnarli con un approccio diretto, non paternalistico, utilizzando un linguaggio fresco e strumenti tipici del mondo giovanile, dal web ai social, fino allo smartphone". . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

