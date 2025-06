Innovazione e cura | il Programma di Senologia dell’IEO con il Prof Paolo Veronesi

Scopri come l'innovazione sta rivoluzionando la lotta contro il tumore al seno con il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia. In questo episodio, esplorerai il connubio tra ricerca all'avanguardia e cura personalizzata, un trend che sta trasformando il panorama oncologico. Un punto interessante? L'approccio multidisciplinare che non solo migliora le diagnosi, ma offre anche nuove speranze per milioni di donne. Non perdere questa opportunità di approfondimento!

In questo episodio, intervistiamo il professor Paolo Veronesi, direttore del Programma di Senologia dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), per esplorare le più recenti innovazioni nella diagnosi e nella cura del tumore al seno. Il professor Veronesi ci guida attraverso l’approccio multidisciplinare adottato all’IEO, dove ricerca, tecnologia e attenzione alla persona si integrano per offrire percorsi terapeutici personalizzati e sempre meno invasivi. Dalla prevenzione alle tecniche chirurgiche più avanzate, l’intervista offre uno sguardo approfondito su come l’eccellenza clinica e scientifica possa fare la differenza nella vita delle pazienti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Innovazione e cura: il Programma di Senologia dell’IEO con il Prof. Paolo Veronesi

