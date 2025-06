Innovazione Biodiversità e Sviluppo Sostenibile nella filiera agroalimentare del mezzogiorno d’ Italia esperti a confronto

Sabato 7 giugno, il Ristorante del Sole a Pastorano sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: esperti e appassionati si confronteranno su Innovazione, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile nella filiera agroalimentare del Mezzogiorno d’Italia. In un contesto globale in cui la sostenibilità è diventata cruciale, scopriremo come le tradizioni locali possano coesistere con l’innovazione, dando vita a un futuro più verde. Non perdere l'opportunità di essere parte

Sabato 7 giugno presso il Ristorante del Sole a Pastorano, l'associazione socio-culturale Alto Casertano presieduta da Antonio De Pandis, con il patrocinio del Comune di Pastorano organizza una giornata di discussione ed esposizione sul tema: Innovazione, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile nella.

