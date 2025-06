Inneggiava a Turetta vede l’ex in barba al divieto | nuovo arresto per ‘Zeus’

Un nuovo capitolo inquietante nella saga dei "follower di Turetta": il ventenne noto come ‘Zeus’ è stato arrestato nuovamente, continuando a sfidare le autorità e la società. La sua ammirazione per chi ha commesso un crimine efferato evidenzia un trend allarmante tra i giovani, sempre più attratti da figure controverse. La violenza e la glorificazione del crimine stanno trovando terreno fertile. Fino a dove ci porterà questa deriva?

Ferrara, 3 giugno 2025 – Nascondendosi dietro al nomignolo di ‘Zeus’ era balzato agli onori delle cronache per aver aggredito la ex fidanzata e per avere inneggiato sui social a Filippo Turetta, il 23enne reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin. A un mese da quei fatti, per Zeus – appellativo mitologico dietro al quale si cela un ventenne residente in città – sono arrivati nuovi guai. I carabinier i lo hanno infatti arrestato questa mattina in stazione. L’accusa è di aver violato il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata disposto dal giudice per le indagini preliminari di Venezia dopo la denuncia per aggressione presentata dalla coetanea, residente in provincia di Vicenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inneggiava a Turetta, vede l’ex in barba al divieto: nuovo arresto per ‘Zeus’

Approfondimenti da altre fonti

Inneggiava a Turetta, vede l’ex in barba al divieto: nuovo arresto per ‘Zeus’

Come scrive msn.com: Altri guai per il 20enne già noto alle cronache per i post sul killer di Giulia. La madre di una coetanea ha chiesto aiuto perché la figlia stava venendo in città. I due giovani si sono incontrati in ...