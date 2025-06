Inizio di settimana perturbato | nuvole pioggia e aria più fresca

Inizia la settimana con un cielo nuvoloso e una pioggia che rinfresca l'aria! L'arrivo di un flusso perturbato atlantico segna un cambio di stagione che ci ricorda quanto sia imprevedibile il clima europeo. Fino a giovedì, preparati a temporali e fenomeni intensi, soprattutto nelle zone più colpite. Un'opportunità perfetta per riscoprire il calore di casa e una buona tazza di tè. Resta sintonizzato per seguire l'evoluzione del meteo

Il flusso perturbato atlantico presente sull’Europa Nord-occidentale abbassandosi temporaneamente di latitudine tende a lambire anche la nostra regione con infiltrazioni di aria umida e più fresca in quota; questa situazione determina un aumento dell’instabilità fino a giovedì con possibilità di fenomeni anche di forte intensità specie sui settori montuosi della nostra regione, fenomeni meno intensi e probabili invece sulle aree pianeggianti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 3 giugno 2025 Tempo Previsto: Condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sui settori settentrionali della regione, nuvoloso con alternanza di annuvolamenti e ampie schiarite sui settori pianeggianti; rovesci e temporali in esaurimento nella notte sui settori Alpini e Prealpini centro-occidentali ed occasionalmente anche sui settori di alta pianura, in nuova formazione dal pomeriggio dal medio-alto Verbano a Valchiavenna, Valtellina, alto varesotto e medio-alto Lario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it