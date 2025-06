Iniziata la Mascagni Academy 2025 concerto finale il 13 giugno alle Terme del Corallo

È ufficialmente partita la Mascagni Academy 2025, un'opportunità imperdibile per i giovani talenti del repertorio verista! Conclusione in grande stile il 13 giugno alle Terme del Corallo. Questo progetto non solo celebra la grandezza di Pietro Mascagni, ma si inserisce nel crescente interesse per la musica classica e il revival delle tradizioni culturali italiane. Unisciti a noi per seguire il percorso di questi artisti emergenti!

Ha preso ufficialmente il via la Mascagni Academy, progetto formativo unico nel panorama musicale dedicato al repertorio verista. Giovani talenti da tutto il mondo hanno iniziato oggi un percorso di eccellenza nel nome di Pietro Mascagni. A presentare le finalità del percorso formativo il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Iniziata la Mascagni Academy 2025, concerto finale il 13 giugno alle Terme del Corallo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Musica, a Livorno dal 2 agosto il sesto Mascagni Festival

Scrive askanews.it: Firenze, 30 mag. (askanews) – La sesta edizione del Mascagni Festival si prepara a celebrare l’80° anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni con un programma che unisce tradizione lirica, innova ...

Festival Mascagni dal 25 luglio al 16 settembre, gli ospiti: da Laura Morante a Michele Placido, da La Rappresentante di Lista a Danilo Rea

Segnala leggo.it: La “Mascagni Academy” è un’accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici che si propone fin dalla sua prima edizione di scoprire e valorizzare nuovi interpreti. Partita lo scorso 6 ...

Musica: Livorno, da oggi al 3 settembre la terza edizione del Mascagni Festival

Da agensir.it: con la partecipazione dei cantanti vincitori del I concorso “Voci mascagnane” e selezionati dalla Mascagni Academy, percorso di alto perfezionamento giunto alla sua seconda edizione che ha ...