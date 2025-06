Infortunio Locatelli | mattinata di terapie per lui ma gli ultimi aggiornamenti fanno trasparire grande fiducia per un pronto recupero Cosa filtra dal JTC

Locatelli sta affrontando una mattinata di terapie, ma le notizie che filtrano dal JTC sono promettenti. Il centrocampista bianconero sembra sulla buona strada per recuperare in tempo per il Mondiale per Club. Questo evento, che rappresenta una vetrina mondiale per i club, è cruciale per la Juventus, desiderosa di dimostrare il proprio valore a livello internazionale. La fiducia nella sua pronta guarigione potrebbe rivelarsi un fattore determinante per il successo della squadra!

Infortunati Locatelli, il centrocampista bianconero si è sottoposto a terapie: ci sarà per Mondiale per Club con la Juve?. In diretta dal JTC, Paolo Aghemo ha fatto il punto sulla seconda giornata di allenamento di preparazione al Mondiale per Club da parte della Juve. Ecco cosa ha detto il giornalista di Sky Sport. PAROLE – « La Juventus si sta allenando, con Igor Tudor che sta preparando il Mondiale per Club. È rientrato Manuel Locatelli. Ha iniziato le terapie questa mattina. Quindi, possiamo dire che si aggregherà al gruppo che partirà per il Mondiale per Club ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Locatelli: mattinata di terapie per lui, ma gli ultimi aggiornamenti fanno trasparire grande fiducia per un pronto recupero. Cosa filtra dal JTC

Leggi anche Infortunio Locatelli, risonanza magnetica per il capitano della Juventus. In attesa dell’esito degli esami, due sono le strade percorribili per lui. Cosa filtra - Brutte notizie per i tifosi della Juventus: Manuel Locatelli, il capitano bianconero, si è sottoposto a una risonanza magnetica per un infortunio alla caviglia.

