Infortunio Locatelli le condizioni del centrocampista della Juve dopo il forfait in Nazionale | ecco quando potrebbe tornare in campo

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è alle prese con un infortunio alla caviglia che lo ha costretto al forfait in Nazionale, ma le sue condizioni sembrano migliorare. In un periodo in cui la squadra di Allegri punta a una ripresa dopo un avvio incerto, il recupero di Locatelli diventa cruciale. Riuscirà a tornare in campo quando più serve? La sua assenza potrebbe pesare nel prossimo incontro chiave. Restate sintonizzati!

Infortunio Locatelli, le condizioni del centrocampista della Juve dopo il problema in Nazionale: ecco come sta. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha cominciato oggi le terapie per recuperare dal problema alla caviglia rimediato durante l’ultima sosta con la Nazionale. Il centrocampista bianconero dovrà osservare circa dieci giorni di riposo prima di tornare in campo. Locatelli sarà quindi regolarmente a disposizione di Tudor per la preparazione e per il Mondiale per Club a cui parteciperanno i bianconeri. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Locatelli, le condizioni del centrocampista della Juve dopo il forfait in Nazionale: ecco quando potrebbe tornare in campo

Leggi anche Infortunio Locatelli: mattinata di terapie per lui, ma gli ultimi aggiornamenti fanno trasparire grande fiducia per un pronto recupero. Cosa filtra dal JTC - Locatelli sta affrontando una mattinata di terapie, ma le notizie che filtrano dal JTC sono promettenti.

?L’infortunio alla caviglia non escluderà Manuel #Locatelli dal partecipare al Mondiale per Club! #DouglasLuiz é tornato ad allenarsi in gruppo. #Koopmeiners parzialmente in gruppo. [@DiMarzio] Tweet live su X

per l'infortunio di #Locatelli in nazionale, unico per ora fra tutti i convocati partiti sani, non mi venite a dire che è una coincidenza. Se la #Juventus non affronterà il problema dei metodi di preparazione e allenamento puoi comprare chiunque e farli allenare da Tweet live su X

#Coverciano La #Nazionale di Spalletti prepara le prime sfide di qualificazione a #FIFAWorldCup2026, contro #Norvegia e #Moldova. Dopo le assenze di Buongiorno e Acerbi, gli #azzurri dovranno fare a meno anche di Locatelli, infortunato alla caviglia destr Tweet live su X

