Infortunio Locatelli ansia Juve dopo il ko in Nazionale | in programma nuovi accertamenti E il Mondiale per Club… Cosa filtra

L'infortunio di Manuel Locatelli getta un'ombra sulla Juventus, proprio mentre il club si prepara a sfidare le migliori squadre del mondo nel Mondiale per Club. I nuovi accertamenti saranno cruciali: la sua assenza potrebbe non solo compromettere il cammino dei bianconeri, ma anche influenzare le dinamiche della Nazionale. L'ansia cresce, e i tifosi sperano in buone notizie. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti che potrebbero cambiare le sorti della stagione!

Infortunio Locatelli, ansia Juve dopo il ko in Nazionale: in programma nuovi accertamenti. E il Mondiale per Club. Cosa filtra sulle sue condizioni. Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda le condizioni di Manuel Locatelli, che nelle scorse ore ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per un problema alla caviglia. Un problema – scrive stamattina Tuttosport – tutto da valutare, per entità e conseguenti tempistiche. Serviranno ulteriori accertamenti al J Medical anche per capire se il capitano della Juventus potrà prendere parte o meno al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Leggi anche Infortunio Locatelli, risonanza magnetica per il capitano della Juventus. In attesa dell’esito degli esami, due sono le strade percorribili per lui. Cosa filtra - Brutte notizie per i tifosi della Juventus: Manuel Locatelli, il capitano bianconero, si è sottoposto a una risonanza magnetica per un infortunio alla caviglia.

