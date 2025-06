Infortunio Koopmeiners | l’olandese si allena a parte in questo secondo giorno d’allenamento alla Continassa! La situazione attuale sulle condizioni del numero 8 bianconero

Il futuro della Juventus si tinge di incertezze: Koopmeiners, il talentuoso numero 8, si allena a parte a causa di un infortunio. Mentre la squadra si prepara per il Mondiale per Club, l'assenza del centrocampista potrebbe pesare nel cammino verso la gloria. L’attenzione ora è rivolta alla sua pronta guarigione, un segnale cruciale in un momento in cui ogni giocatore conta. Riuscirà a tornare in forma in tempo per le sfide decisive?

Infortunio Koopmeiners, il numero 8 bianconero si è sottoposto a una sessione di allenamento differenziato: le ultimissime novità. In diretta dal JTC, Paolo Aghemo ha fatto il punto sulla seconda giornata di allenamento di preparazione al Mondiale per Club da parte della Juve. Ecco cosa ha detto il giornalista di Sky Sport. PAROLE – « La Juventus si sta allenando, con Igor Tudor che sta preparando il Mondiale per Club. È rientrato Douglas Luiz, che si è allenato con il gruppo, così come Koopmeiners, che ha fatto un lavoro parziale insieme ai compagni ».

Leggi anche Infortunio Koopmeiners: recupera per Juve Udinese? La sensazione è che… Non arrivano aggiornamenti incoraggianti. La situazione - Teun Koopmeiners, infortunato al tendine d’Achille, continua a lavorare in modo differenziato alla Continassa.

