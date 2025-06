Infortunio Federica Brignone | miglioramenti dopo la lesione al crociato

Federica Brignone sta combattendo come una vera campionessa! Dopo un infortunio devastante ai campionati italiani, la sciatrice azzurra ha ricevuto ottime notizie dalla riabilitazione. La risonanza ha confermato che il suo ginocchio sta guarendo bene, evitando interventi aggiuntivi. Questo non è solo un traguardo personale, ma un segnale potente per tutti gli sportivi: la determinazione può portare a grandi risultati, anche dopo le cadute più dure.

Buone notizie dalla riabilitazione post-operatoria della campionessa italiana di sci, Federica Brignone, operata alla tibia, al perone e al legamento crociato del ginocchio sinistro due mesi fa dopo un incidente ai campionati italiani assoluti. Una nuova risonanza sul ginocchio ha mostrato che l’azzurra non avrĂ bisogno di un nuovo intervento al legamento. “Il crociato non ci dava preoccupazioni, la risonanza ha confermato questo. Ad oggi possiamo escludere un ulteriore intervento al legamento. Poi questo non vuol dire che tutto è perfetto, Federica ha avuto una lesione importante ma il crociato sta bene. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Infortunio Federica Brignone: miglioramenti dopo la lesione al crociato

Leggi anche Federica Brignone aggiorna sul recupero dall’infortunio: “Sono un esperimento. I tempi di recupero non sono segreti” - Federica Brignone, ospite nel paddock di Imola durante il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025, aggiorna sul suo recupero dall'infortunio.

Cosa riportano altre fonti

Brignone, i Giochi di Milano-Cortina sono più vicini: "Crociato ok, non dovrò essere operata"

Secondo sportmediaset.mediaset.it: Il responsabile medico della Fisi ha spiegato la situazione. Cauta la campionessa: "Non posso ancora dire che saro sicuramente ai Giochi" ...

Brignone, legamento ok: no a nuovo intervento: «Ma non so se sarò a Milano-Cortina»

Scrive msn.com: «Il crociato non ci dava preoccupazioni, la risonanza ha confermato questo. Ad oggi possiamo escludere un ulteriore intervento al legamento. Poi questo non vuol dire che tutto è perfetto, Federica ha ...

Federica Brignone: Incerta la Partecipazione alla Prossima Olimpiade dopo Infortunio

Si legge su sport.quotidiano.net: Federica Brignone aggiorna sul suo percorso riabilitativo dopo l'infortunio, incerta la partecipazione alla prossima Olimpiade.