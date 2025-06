Infortunio Calhanoglu ufficiale il forfait dagli impegni con la Turchia | sui tempi di recupero…

L'assenza di Hakan Calhanoglu dagli impegni con la Turchia segna un duro colpo per la nazionale, ma anche per l'Inter che punta al Mondiale per Club. Gli infortuni dei top player stanno diventando una costante nel calcio moderno, sollevando interrogativi sulla gestione del carico di lavoro. Riuscirà Calhanoglu a recuperare in tempo per tornare in campo? La sua assenza potrebbe cambiare le sorti della competizione!

Infortunio Calhanoglu, ufficiale il forfait dagli impegni con la Turchia: sui tempi di recupero in vista del Mondiale per Club.. L’infortunio rimediato da Hakan Calhanonglu nel corso della finale di Champions League persa con l’ Inter per 5 a 0 contro il PSG è abbastanza serio. Per questo motivo dalla Turchia fanno sapere come il centrocampista e capitano della nazionale turca è stato appena depennato dall’elenco dei convocati. Il giocatore non potrà quindi rispondere alla convocazione del ct Vincenzo Montella per le due amichevoli contro Stati Uniti e Messico, in programma il 7 e 11 giugno sul suolo americano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, ufficiale il forfait dagli impegni con la Turchia: sui tempi di recupero…

Leggi anche Infortunio Calhanoglu, la Turchia lo esclude dalla mini tournée USA - Il sogno americano si interrompe per Hakan Calhanoglu! L'infortunio rimediato in finale di Champions League lo costringe a saltare la mini tournée della Turchia negli USA.

Su questo argomento da altre fonti

Infortunio Calhanoglu, la Turchia lo esclude dalla mini tournée USA

Lo riporta inter-news.it: Per Calhanoglu niente mini tournée negli USA con la Turchia. Il centrocampista dell'Inter, infortunatosi in finale di Champions League, salta le - Leggi su Inter-News ...

Infortunio mai visto e niente Europeo: forfait UFFICIALE

Riporta calciomercato.it: Il centrocampista costretto a dare forfait ad un passo da quello che ... Per il classe 1999 un infortunio alla tibia, arrivato in circostanze decisamente singolari, mentre il giocatore era in ...

Inter, infortunio Calhanoglu: diagnosi UFFICIALE dalla Turchia

Segnala calciomercato.it: Inter, infortunio Calhanoglu: diagnosi UFFICIALE dalla Turchia (LaPresse) – Calciomercato.it Come si legge dalla nota diffusa dalla Federcalcio turca, Calhanoglu non ha preso porta all ...