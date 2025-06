Infortunio Calhanoglu la Turchia lo esclude dalla mini tournée USA

Il sogno americano si interrompe per Hakan Calhanoglu! L'infortunio rimediato in finale di Champions League lo costringe a saltare la mini tournée della Turchia negli USA. Un'assenza che apre spunti di riflessione sul fragile equilibrio tra le pressioni del club e le ambizioni della nazionale. Come reagirà l’Inter senza il suo faro? La sfida al recupero in vista della nuova stagione è appena iniziata!

Per Calhanoglu niente mini tournée negli USA con la Turchia. Il centrocampista dell'Inter, infortunatosi in finale di Champions League, salta le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. COMUNICATO UFFICIALE – "Apportata una modifica obbligatoria alla rosa preliminare della nostra Nazionale per le partite amichevoli negli Stati Uniti contro Stati Uniti e Messico. Il team tecnico della Nazionale, che ha esaminato gli esami e i test effettuati in Germania su Hakan Çalhano?lu, infortunatosi e costretto a lasciare la partita nella finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, ha stabilito che il giocatore non sarebbe stato in grado di recuperare completamente durante il periodo delle partite amichevoli.

