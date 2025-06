Infortunati Juve arrivano buone notizie sul fronte Locatelli! Ecco cosa filtra dalla Continassa dove si sono ritrovati anche quei due giocatori | differenziato per lui!

Buone notizie in casa Juventus: Manuel Locatelli sta recuperando e si rivede alla Continassa, insieme ad altri compagni di squadra. Questo aggiornamento arriva mentre la squadra si prepara al Mondiale per Club, un appuntamento che potrebbe scrivere la storia bianconera. La salute dei giocatori è fondamentale per affrontare sfide così importanti. Rimanete sintonizzati, perché ogni allenamento può riservare sorprese!

Infortunati Juve, ottimi aggiornamenti per quanto riguarda Locatelli: alla Continassa si rivedono anche loro due! Cosa filtra. In diretta dal JTC, Paolo Aghemo ha fatto il punto sulla seconda giornata di allenamento di preparazione al Mondiale per Club da parte della Juve. Ecco cosa ha detto il giornalista di Sky Sport. PAROLE – « La Juventus si sta allenando, con Igor Tudor che sta preparando il Mondiale per Club. È rientrato Manuel Locatelli. Ha iniziato le terapie questa mattina. Quindi, possiamo dire che si aggregherà al gruppo che partirà per il Mondiale per Club. È rientrato Douglas Luiz, che si è allenato con il gruppo, così come Koopmeiners, che ha fatto un lavoro parziale insieme ai compagni » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve, arrivano buone notizie sul fronte Locatelli! Ecco cosa filtra dalla Continassa, dove si sono ritrovati anche quei due giocatori: differenziato per lui!

Leggi anche Ultimissime Juve LIVE: ufficializzato il colpo van Aarle. Le novità sugli infortunati in vista dell’Udinese - Benvenuti su Ultimissime Juve Live! Oggi analizzeremo l'ufficializzazione del colpo Van Aarle e le ultimissime novità sugli infortunati in vista del match contro l'Udinese.

Se ne parla anche su altri siti

Infortunati Juventus: buone notizie in vista della 36a giornata

Secondo msn.com: Novità in casa Juventus per quanto riguarda gli infortunati ... dall’inizio o mandarlo in panchina. Se per Vlahovic arrivano buone notizie, non si può dire lo stesso su Koopmeiners e Gatti.

Stivanello infortunato, l'esito degli esami: il comunicato ufficiale della Juve

Segnala tuttosport.com: Non arrivano buone notizie dall'infermeria della Juve Next Gen ... Il difensore classe 2004 si è infortunato nella sfida contro il Picerno, ma dagli esami sostenuti è arrivato l'esito meno ...

Juventus, Koopmeiners e Vlahovic non lavorano in gruppo: la situazione

Scrive gianlucadimarzio.com: La situazione infortunati in casa Juventus: dallo stop di Lloyd Kelly ai recuperi di Vlahovic e Koopmeiners. In casa Juventus non arrivano buone notizie per Igor Tudor. Alla ripresa degli allenamenti ...