Informatica si partirà già dall’Infanzia Decreto approvato

Un passo decisivo verso il futuro: l'informatica entra nelle aule già dall'infanzia! Con il recente decreto approvato, si segna l'inizio di un nuovo paradigma educativo che mira a formare menti pronte per le sfide digitali del domani. Questo investimento nel “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non solo prepara i bambini alle professioni di domani, ma li rende protagonisti attivi in un mondo sempre più tecnologico. È tempo di sognare in grande!