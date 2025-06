InfoCert da agosto lo SPID si paga Eppure per i gestori sono arrivati 40 milioni di euro

Dopo l'introduzione dei pagamenti per lo SPID, InfoCert ha incassato ben 40 milioni di euro! Ma perché questa mossa ora? Con un panorama digitale in continua evoluzione, le aziende si trovano a dover bilanciare innovazione e sostenibilità. La scelta di InfoCert, che segue quella di Aruba, solleva interrogativi sul futuro della digitalizzazione in Italia: quanto siamo disposti a investire nella nostra identità digitale? Scopri di più su questo cambiamento epocale!

Sei euro all’anno, con il primo anno gratuito. InfoCert ha deciso, dopo Aruba, di far pagare lo SPID. Con una differenza: la decisione di Aruba è stata presa prima dello sblocco dei fondi per i gestori che ora sono arrivati.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - InfoCert, da agosto lo SPID si paga. Eppure per i gestori sono arrivati 40 milioni di euro

