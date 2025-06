Infertilità maschile lo sperma coltivato in laboratorio è la nuova frontiera

La lotta contro l'infertilità maschile trova una nuova speranza: lo sperma coltivato in laboratorio. Ogni anno, milioni di coppie affrontano il dramma dell'incapacità di concepire. Ma grazie a un team dell'università di Limerick, la bio-ingegneria potrebbe cambiare le regole del gioco. Immagina un futuro in cui il sogno di diventare genitori non sia più ostacolato da problemi di fertilità. La scienza si fa portavoce di nuove opportunità!