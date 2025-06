Inferno sull' A4 e non solo | due incendi e traffico da bollino rosso paralizzano l' autostrada

Dopo un weekend di sole, l'estate sembra portare con sé non solo il caldo, ma anche un vero e proprio “inferno” per gli automobilisti sull’A4. Incendi e traffico da bollino rosso hanno paralizzato la rete autostradale, rendendo ogni spostamento un’odissea. Questo episodio evidenzia l'urgenza di strategie migliori per gestire i flussi estivi, perché un viaggio tranquillo dovrebbe essere il diritto di tutti. Preparati, il caos è alle porte!

La mattinata di oggi, martedì 3 giugno, si è rivelata un vero e proprio "inferno" per gli automobilisti che percorrono la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico. Come previsto, la giornata è stata fin da subito caratterizzata da traffico intenso e bollino rosso, dovuto principalmente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Inferno sull'A4 e non solo: due incendi e traffico da bollino rosso paralizzano l'autostrada

Leggi anche Padre Amorth: il racconto sull’Inferno che fa tremare anche chi non crede - Padre Gabriele Amorth, noto esorcista, ha svelato in un aneddoto inquietante la realtà dell'inferno, rivelando verità che inquietano anche i più scettici.

Segui queste discussioni sui social

Bianco è il tempio dove Predator alberga tra gli spiriti materialisti del Buddhismo Theravada #strutture #templi #Thailandia #tradizione #innovazione #scultura #edifici #costruzione #progetti #religione #buddhismo #culto #artisti #città #d… Leggi la discussione

"The darkest shadows of Hell are reserved for those who remain neutral in times of moral crisis" ~ Dante Alighieri #books #bookstore #booklovers #mystery #humor #Inferno #DanBrown #AmWriting #WritersLife #WritingCommunity #BookLovers #Book… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Disagi in A4 per due incidenti stradali

Da msn.com: Un mezzo pesante si è incendiato all'alba di oggi, intorno alle 5 mentre viaggiava sulla carreggiata ovest (direzione Venezia) dell'autostrada A4, all'uscita del casello di San Stino. (ANSA) ...

Incendio di due mezzi pesanti blocca tratti delle autostrade a4 e a34, disagi al traffico in veneto e friuli

Riporta gaeta.it: Due incendi di veicoli pesanti sull’autostrada A4 a San Stino di Livenza e sull’A34 tra Gradisca e Villesse causano rallentamenti e deviazioni nel traffico tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Inferno in A4: schianto fra tre Tir, chilometri di coda e un ferito gravissimo

Da veronaoggi.it: Incidente in A4, tre Tir si scontrano: due feriti, uno gravissimo trasportato in elicottero all’ospedale. Schianto tra tre Tir, due feriti, uno è grave: il maxi incidente è successo oggi 6 maggio ...