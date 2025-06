Indonesia | tre britannici rischiano pena morte per traffico droga

Tre britannici, accusati di traffico di droga a Bali, si trovano di fronte a un destino infausto: la pena di morte. Questo caso riaccende i riflettori sulle leggi antidroga estreme in Indonesia, un trend che continua a suscitare dibattiti globali. La severità delle punizioni non è solo una questione legale, ma anche una riflessione sulla crescente lotta contro il narcotraffico internazionale. Qual è il confine tra giustizia e umanità ?

Tre cittadini britannici accusati di aver contrabbandato quasi un chilogrammo di cocaina in Indonesia sono stati incriminati martedì in un tribunale dell’isola turistica di Bali e rischiano la pena di morte in base alle severe leggi antidroga del Paese. Jonathan Christopher Collyer, 28 anni, e Lisa Ellen Stocker, 29 anni, sono stati arrestati il 1° febbraio dopo che i funzionari doganali li hanno fermati al metal detector per aver trovato oggetti sospetti nei loro bagagli, camuffati da confezioni di alimenti. Due giorni dopo, le autoritĂ hanno arrestato Phineas Ambrose Float, 31 anni, dopo un’operazione sotto copertura organizzata dalla polizia in cui gli altri due sospetti gli hanno consegnato la droga nel parcheggio di un hotel nella capitale dell’isola indonesiana, Denpasar. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia: tre britannici rischiano pena morte per traffico droga

