Indonesia tre britannici accusati di contrabbando droga | rischiano pena di morte

In un clima di crescente attenzione globale sul narcotraffico, tre britannici sono stati accusati di contrabbando di droga in Indonesia, rischiando la pena di morte. Questo caso riaccende il dibattito sulle severe leggi antidroga nel paese asiatico, nota per la sua tolleranza zero. Un fatto inquietante che mette in luce le insidie del turismo e del traffico illegale. Riusciranno a sfuggire a una condanna così draconiana?

Tre cittadini britannici accusati di aver contrabbandato quasi un chilogrammo di cocaina in Indonesia sono stati incriminati martedì in un tribunale dell’ isola turistica di Bali e rischiano la pena di morte in base alle severe leggi antidroga del Paese. Jonathan Christopher Collyer, 28 anni, e Lisa Ellen Stocker, 29 anni, sono stati arrestati il 1° febbraio dopo che i funzionari doganali li hanno fermati al metal detector per aver trovato oggetti sospetti nei loro bagagli, camuffati da confezioni di alimenti. Il procuratore Dipa Umbara ha dichiarato al tribunale distrettuale di Denpasar che i risultati delle analisi di laboratorio hanno confermato che dieci bustine di Angel Delight, un preparato in polvere per dessert, trovate nel bagaglio di Collyer, insieme ad altre sette bustine simili nella valigia della sua compagna, contenevano 993,56 grammi di cocaina, per un valore stimato di 6 miliardi di rupie (368mila dollari). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, tre britannici accusati di contrabbando droga: rischiano pena di morte

