Incontro tra Commissario UE Sefcovic e Ministro cinese Wang | focus su relazioni commerciali

Il recente incontro tra il commissario UE Maros Sefcovic e il ministro cinese Wang Wentao segna un passo cruciale nelle relazioni commerciali tra Europa e Cina. In un contesto globale in continua evoluzione, dove le alleanze si rafforzano e si rinegoziano, il dialogo bilaterale diventa fondamentale. La volontĂ di affrontare questioni urgenti potrebbe non solo rilanciare il commercio ma anche influenzare il futuro geopolitico. Rimanete sintonizzati per scoprire come questa partnership potrebbe cambiare

Il Commissario Ue Maros Sefcovic ha incontrato il Ministro cinese per il Commercio Wang Wentao a margine del Consiglio ministeriale dell'Ocse. "I due - spiega la Commissione UE - hanno discusso in modo mirato e approfondito su un'ampia gamma di questioni bilaterali urgenti. Stiamo lavorando sodo, con esperti di entrambe le parti, per compiere progressi in vista del vertice Ue-Cina di luglio. L'obiettivo generale dell'Ue rimane quello di riequilibrare le nostre relazioni commerciali e di investimento con la Cina e di livellare le condizioni di concorrenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incontro tra Commissario UE Sefcovic e Ministro cinese Wang: focus su relazioni commerciali

