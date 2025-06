Incontro Meloni-Macron a Palazzo Chigi il presidente francese durante il bilaterale | Italia ha ruolo cruciale nel conflitto ucraino

In un momento delicato per l'Europa, il vertice tra Meloni e Macron a Palazzo Chigi segna un passo importante. L'Italia, con il suo ruolo chiave nel conflitto ucraino, si conferma alleata strategica della Francia. Questo incontro non è solo un bilaterale: è un'opportunità per costruire una risposta unita alle sfide globali, dimostrando che la cooperazione tra i Paesi può davvero fare la differenza nel panorama internazionale.

Il bilaterale rappresenta, come sottolineato dalla delegazione francese, l’occasione per verificare “che siamo capaci di procedere assieme sull'essenziale” Nel corso dell’incontro tra Meloni e Macron a Palazzo Chigi, la presidenza francese ha ribadito alla stampa che l’Italia è “un partner im. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incontro Meloni-Macron a Palazzo Chigi, il presidente francese durante il bilaterale: “Italia ha ruolo cruciale nel conflitto ucraino”

