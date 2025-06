Incontro fiume Meloni-Macron dialogo faticosamente riparte

Il dialogo tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron segna un momento cruciale per l’Europa, in un periodo in cui la collaborazione tra i leader è più necessaria che mai. Il cortile di Palazzo Chigi diventa il palcoscenico di un confronto che potrebbe rilanciare le relazioni tra Italia e Francia. Il sorriso di Meloni, tra ironia e tensione, evidenzia quanto sia importante superare le divergenze per affrontare sfide globali sempre più urgenti.

Roma, 3 giu. (askanews) – Sorrisi, due baci di saluto, le mani strette, qualche parola bisbigliata. La ‘pacificazione’ tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron inizia, a favore di fotografi e telecamere, nel cortile d’onore di Palazzo Chigi. Nell’attesa, già sul tappeto rosso, Meloni rompe la tensione scherzando con fotografi e operatori di entrambi i Paesi: “È il parterre delle grandi occasioni, c’è molto interesse per questo bilaterale”, dice. Poi, alle 18.15, il presidente francese varca il portone del palazzo della Presidenza del Consiglio, e inizia l’atteso incontro, organizzato dopo settimane di alta tensione tra Roma e Parigi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di tre ore - Dopo mesi di tensioni, l'incontro tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron segna una svolta. Il bilaterale di tre ore a Palazzo Chigi ha affrontato temi cruciali per il futuro dell'Europa, come la competitività e la difesa.

Segui queste discussioni su X

Con gli edifici rinascimentali di Firenze come sfondo, il battito ritmico dei tamburi di tre dragon boat in gara sul fiume Arno ha attirato la folla lungo le rive, caratterizzando i vivaci festeggiamenti del tradizionale Dragon Boat Festival cinese. Organizzato dall'Istitu Tweet live su X

Lungo il Tevere… Roma Inizia il viaggio di Salotto Tevere 2025, il progetto culturale della storica manifestazione estiva, arrivata alla 23esima edizione, “Lungo il Tevere... Roma" che dal 6 Giugno al 24 Agosto accende le banchine del fiume con arte, incontri e Tweet live su X

Test genetici o niente incontri. Se Imane Khelif non si sottoporrà al test dei cromosomi, non potrà più gareggiare. #boxe #worldboxing #ImaneKhelif #khelif ne scrivo oggi su @LaVeritaWeb Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di tre ore

Da msn.com: Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di tre ore tra la presidente del Consiglio e il presidente francese.

Incontro fiume Meloni-Macron, dialogo (faticosamente) riparte

Scrive askanews.it: Roma, 3 giu. (askanews) – Sorrisi, due baci di saluto, le mani strette, qualche parola bisbigliata. La ‘pacificazione’ tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron inizia, a favore di fotografi e telecamere, ...

Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di 3 ore

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Tre ore di incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente Emmanuel Macron a Palazzo Chigi. Il bilaterale, preceduto da strette di mano e sorrisi, si è concluso d ...